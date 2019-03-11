Sıla ile Görüntülenen Hazer Amani'nin Hamile Sevgilisi Bebeğini Aldırıyor Eşi ise Boşanma Davası Açtı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programıyla adını duyuran şef Hazer Amani, hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Sıla Gençoğlu ile sarmaş dolaş görüntülenen Amani'nin İspanyol asıllı hamile bir sevgilisinin olduğu ortaya çıktı.

Amani'nin sevgilisi olduğunu öğrenen eşi ise boşanma davası açtı.

SILA İLE ARABADA SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ

Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, 17 Ocak'ta şarkıcının otomobilinin içinde sarmaş dolaş uyurken görüntülenmişti. Amani, Sıla ile arasında bir şey olmadığını ve bir proje için görüştüklerini söylemişti.

Hazer Amani ve Sıla

KARISI BOŞANMA DAVASI AÇTI

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre; Amani, iki kadından büyük bir darbe yedi. Amani'ye karısı Deniz Mumcuoğlu, boşanma davası açtı.

Hazer Amani ve Deniz Mumcuoğlu

SEVGİLİSİ BEBEĞİNİ ALDIRMAYI DÜŞÜNÜYOR

Ünlü şefin İspanyol asıllı sevgilisi ise hamile. Ancak sevgilisi Hazer Amani'yi Sıla ile görüntülendiği o gün terk etti ve bebeği de aldırmayı düşünüyor.