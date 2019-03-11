Sıla ile Görüntülenen Hazer Amani'nin Hamile Sevgilisi Bebeğini Aldırıyor Eşi ise Boşanma Davası Açtı
Sıla'yla görüntülenerek adı aşk dedikodularına karışan Hazer Amani'nin, İspanyol sevgilisi olduğu ve çocuk beklediğini bunun yanı sırada karısının boşanma davası açtığı ortaya çıktı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programıyla adını duyuran şef Hazer Amani, hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Sıla Gençoğlu ile sarmaş dolaş görüntülenen Amani'nin İspanyol asıllı hamile bir sevgilisinin olduğu ortaya çıktı.
Amani'nin sevgilisi olduğunu öğrenen eşi ise boşanma davası açtı.
SILA İLE ARABADA SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ
Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, 17 Ocak'ta şarkıcının otomobilinin içinde sarmaş dolaş uyurken görüntülenmişti. Amani, Sıla ile arasında bir şey olmadığını ve bir proje için görüştüklerini söylemişti.
KARISI BOŞANMA DAVASI AÇTI
Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre; Amani, iki kadından büyük bir darbe yedi. Amani'ye karısı Deniz Mumcuoğlu, boşanma davası açtı.
SEVGİLİSİ BEBEĞİNİ ALDIRMAYI DÜŞÜNÜYOR
Ünlü şefin İspanyol asıllı sevgilisi ise hamile. Ancak sevgilisi Hazer Amani'yi Sıla ile görüntülendiği o gün terk etti ve bebeği de aldırmayı düşünüyor.