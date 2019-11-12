Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, havalimanında öpüşürken görüntülendi

12.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:24

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz kış aylarında arabada sarmaş dolaş görüntülendiği şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözler önünde yaşayan çift, Sıla'nın geçtiğimiz gün Kıbrıs konserine giderken havalimanında öpüşürken yakalandı.

ETRAFINDAKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Milliyet'te yer alan habere göre: Konser için yavru vatan Kıbrıs'a giden Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu, havalimanında etrafındaki kişilere aldırış etmeden öpüştü. Kıbrıs'ta iki gün tatil yapan ikili, İstanbul'a döndü.

"AŞK GÖRÜNTÜMÜZE YANSIMIŞTIR"

Yeni tarzlarıyla dikkat çeken çiftten Sıla, son konserinde Sisters ve Alexandra Rich imzalı kostümleri için 20 bin TL ödedi. Yeni tarzıyla bambaşka biri olan Hazer Amani, örgülü saçları, takıları ve göğsündeki dövmesi dikkat çekti. Hazer Amani "Stilinize Sıla yön veriyor mu?" sorusunu "Aşk görüntümüze yansımıştır" diye cevapladı.