Sıla Gençoğlu salaş kıyafetleri ve makyajsız haliyle sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı

Sıla Gençoğlu salaş kıyafetleri ve makyajsız haliyle sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı

Oyuncu Ahmet Kural'dan dayak yediği iddiasıyla mahkemelik olan güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu, makyajsız haliyle sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Sıla'nın bir hayranı sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Dövmelerini görmesem Sıla olduğuna asla inanmazdım." yorumunu yaptı.

16.10.2019 23:07
Sıla Gençoğlu salaş kıyafetleri ve makyajsız haliyle sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı

Ahmet Kural ile mahkemelik olduktan sonra ünlü şef Hazer Amani birlikte olan şarkıcı Sıla Gençoğlu makyajsız haliyle sevenleri tarafından tanınmadı.

SALAŞ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı Sıla kışlık alışverişe çıktığı sırada objektiflere yakalandı. Yaklaşık yarım saat alışveriş merkezinde kaldıktan sonra içeriden yardımcısının taşıdığı tek poşetle çıkan Sıla; şapkası, gözlükleri, kedili el çantası ve şalvarı andıran eşofman altıyla dikkat çekti.

"ASLA SILA OLDUĞUNA İNANMAZDIM"

Sıla Gençoğlu'nun salaş tarzıve makyajsız hali ise sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Sıla'nın birçok seveni ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti. Sıla'nın bir hayranı sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Dövmelerini görmesem Sıla olduğuna asla inanmazdım. ifadelerini kullandı.

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