Sıla Gençoğlu, davalık olduğu şarkıcı Davut Güloğlu ile komşu oldu

27.08.2019 07:36

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, İstanbul'da yapılan "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" ile ilgili "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine tepki gösteren Davut Güloğlu ise Sıla'ya küfür ederek karşılık vermiş ve ikili mahkemelik olmuştu. İki ünlü şarkıcı aradan yıllar geçtikten sonra şimdi de komşu oldu.

SILA SERT SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Sıla Gençoğlu'na küfreden Davut Güloğlu, o zamanlar kendisine gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı twitter üzerinden, "Başkalarının görüşlerine demokrasi kılıfını giydirenler benim vatanına hizmet etmeyenlere karşı olan görüşümü demokrasi olarak görmüyorlar." diyerek cevap vermişti.

DAVALIK OLDUĞU KİŞİYLE KOMŞU OLDU

Davut Güloğlu'na sözlerini affetmeyen Sıla, 2 buçuk yıl hapis istemiyle dava açmıştı. 2016 yılında Güloğlu ile kavga eden Sıla, şimdi de kanlı bıçaklı olduğu Davut Güloğlu'nun oturduğu Sapanca'dan ev aldı. Komşu olan ikili artık yan yana oturuyor.

Ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu, komşu olduğu Güloğlu ile karşılaştıklarında hiç konuşmuyor.