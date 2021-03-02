Siirt'te yüz yüze eğitim başladı
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Siirt'te yüz yüze eğitim başladı

02.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:21
Siirt'te yüz yüze eğitim başladı

KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından düşük riskli iller kategorisindeki Siirt'te yüz yüze eğitime başlandı.

KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından düşük riskli iller kategorisindeki Siirt'te yüz yüze eğitime başlandı.

Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında yüz yüze tam zamanlı eğitime geçilmesine yönelik karar alandı. Kararın ardından düşük riskli iller kategorisinde yer alan Siirt'te de yüz yüze eğitim başladı. Valilikten, alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu okullar yüz yüze tam zamanlı eğitime geçilmesine, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 5-6 ve 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8. sınıflarda haftada 12 ila 22 saat ve seyreltilmiş olacak şekilde yüz yüze eğitime geçilmesine, liselerin hazırlık, 9-10 ve 11. sınıflarında seyreltilmiş olacak şekilde haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitime geçilmesine, liselerin 12. sınıflarında seyreltilmiş olacak şekilde haftada 16 ila 24 saat yüz yüze eğitime geçilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin devamına, sınavların seyreltilmiş sınıflarda yapılmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

 


Siirt'te yüz yüze eğitim başladı
Siirt'te yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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