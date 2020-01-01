: Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi

01.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:23

Siirt'te, bir süre önce boşaltılan eski bina, yıkım çalışmaları sırasında yan yattı. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve bir süre önce boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına başlandı. Ancak bina bu sabah yürütülen yıkım çalışması sırasında çökerek, yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şehit Üsteğmen Kamil Baltacı Caddesi 1403. Sokak'ta eski bir banka binasında hiçbir önlem alınmadan yıkım çalışması başlatıldı. Büyük bir gürültü ile yıkılan bina ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı. Enkazın yan yatması sonucu ise bitişiğindeki bina zarar gördü.

Binada bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, yaşananlar kameralara yansıdı.

YIKIM DURDURULDU

Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanları tahliye etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binanın yıkımı durduruldu.

Kaynak: DHA

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