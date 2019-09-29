Siirt'te teröre ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

29.09.2019 22:20

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Baykan ilçesinde gün içerisinde 3 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.Böylece Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.