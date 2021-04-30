Siirt'te PKK'nın cephaneliği bulundu
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Siirt'te PKK'nın cephaneliği bulundu

Siirt'te PKK'nın cephaneliği bulundu
Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU - Haberler | Güncel

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda kayalıkların altına gizlenen cephanelik bulundu.

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda kayalıkların altına gizlenen cephanelik bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren-13 Şehit Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, kayalıkların altına gizlenmiş PKK'lı teröristlere ait 3 Kalaşnikof tüfek, 1 makineli tüfek, 312 mermi, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 145 gram TNT kalıbı, 40 gram barut, el dürbünü ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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