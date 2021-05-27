Siirt'te PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatları ele geçirildi
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Siirt'te PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatları ele geçirildi

Siirt'te PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatları ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Haberler | Güncel

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Kalaşnikof tüfek ile 180 mermi ele geçirildi.

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Kalaşnikof tüfek ile 180 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmayla terör örgütü PKK üyelerinin ve işbirlikçilerinin, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik silahlı, bombalı eylemlerde kullanmak üzere Doğan Mahallesi'nde bir arazide silah ve mühimmat sakladığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Arazide yapılan aramalarda, 6 Kalaşnikof tüfeği, bu silahlara ait 6 şarjör ile 180 mermi ele geçirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu

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