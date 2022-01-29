Siirt'te köyde rahatsızlanan iki hastaya ekipler 3,5 saatlik çalışma sonunda ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te köyde rahatsızlanan iki hastaya ekipler 3,5 saatlik çalışma sonunda ulaştı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te köyde rahatsızlanan iki hastaya ekipler 3,5 saatlik çalışma sonunda ulaştı

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan iki vatandaş, ekiplerin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan iki vatandaş, ekiplerin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Düğüncüler ikamet eden Hüseyin Tezcan'ın (75) solunum yetmezliği, Mehmet Erten'in (22) karın ağrısı çekmesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin 3,5 saat süren çalışmalarının ardından köy yolu ulaşıma açıldı.

112 Acil Servis ekiplerince köyden alınan hastalar, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt'te köyde rahatsızlanan iki hastaya ekipler 3,5 saatlik çalışma sonunda ulaştı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Mehmet Erten, Pervari, Siirt, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title