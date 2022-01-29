Siirt'te köyde rahatsızlanan iki hastaya ekipler 3,5 saatlik çalışma sonunda ulaştı
AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan iki vatandaş, ekiplerin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.
PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan iki vatandaş, ekiplerin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Düğüncüler ikamet eden Hüseyin Tezcan'ın (75) solunum yetmezliği, Mehmet Erten'in (22) karın ağrısı çekmesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin 3,5 saat süren çalışmalarının ardından köy yolu ulaşıma açıldı.
112 Acil Servis ekiplerince köyden alınan hastalar, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel