Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı
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Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı

09.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:39
Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı

SİİRT'te kış mevsiminde tüketilen kavurma yapımı için yoğun mesai dönemine giren kasaplar, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.

SİİRT'te kış mevsiminde tüketilen kavurma yapımı için yoğun mesai dönemine giren kasaplar, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor. Kasap Abdurrahim Işıktaş, birçok kentten sipariş aldıklarını ifade ederek, "Her yıl bu vakitlerde işlerimiz açılıyor ve kavurma yapımı için et siparişlerini yetiştiremiyoruz" dedi.

Siirt'te kış mevsiminde tüketilen kavurma hazırlığı başladı. Yoğun et talebi nedeniyle kasaplar, siparişlerini yetiştirmekte güçlük çekiyor. Etinin kilosu kesilen hayvanın çeşidine göre 40 ile 65 TL arasında değişirken, İstanbul gibi birçok şehirde yaşayan Siirtlilerce de kentteki kasaplara sipariş veriliyor. Salgın nedeniyle durgun olan işleri, kavurma sezonuyla birlikte açılan kasaplar, yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Kent merkezinde kasaplık yapan Abdurrahim Işıktaş, her yıl aralık ayının ilk haftasında kavurma mesaisi yaptıklarını ifade ederek, "Gerek Siirt'te ve gerekse il dışında yaşayan birçok hemşehrimize kavurma yapımı için et satıyoruz. Her yıl bu vakitlerde işlerimiz açılıyor ve kavurma yapımı için et siparişlerini yetiştiremiyoruz. Şu an kavurma yapmanın tam zamanı. Bundan dolayı yoğun bir mesai harcıyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi birçok büyükşehirde yaşayan Siirtli vatandaşlarımıza sipariş üzeri kavurma için et gönderiyor. İsteyen müşterimize dana, koyun veya keçi eti kesip gönderiyoruz. Müşterilerimiz aldığı eti kendi evlerinde kavurmaya yaparak saklama kaplarında saklıyorlar ve daha sonra kış aylarında açıp taze bir şekilde tüketiyorlar. Hazır yemek olması sebebiyle yoğun bir talep görüyor" dedi.


Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı
Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı
Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı
Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı
Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı
Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı
Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı
Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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