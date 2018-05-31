Siirt Devlet Hastanesinde Fuhuş Operasyonu: 3'ü Memur, 4 Kişi Gözaltına Alındı
Siirt Devlet Hastanesindeki bazı personellerin para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temin ettiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 3'ü memur, 4 kişi gözaltına alındı.
Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personellerin para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temin ettiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 3'ü memur, 4 kişi gözaltına alındı.
BAZI HASTANE PERSONELİNİN FUHUŞA ARACILIK ETTİĞİ BİLGİSİ ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ
Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personelin, para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temini yaptığı bilgileri üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
3'Ü MEMUR 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada, 3 aydır sürdürülen çalışma sonucunda, bugün sabah saatlerinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi. Operasyonda, memurlar S.E., O.K. ve S.E. ile görevli M.Ç. olmak üzere toplam 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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Sağlıkta çığır aştık al işte yeni büyük türkiye işteCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Ne hallere düştük! Pes wallahi, Müslüman bir ülkede, islama aykırı be varsa var. Artık ülkemi tanıyamıyorum. Nedir bürün bunların sebebi? Biri desin lütfenCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kazançlarına el koysalardı ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bunların olmadığı gibiyiz değil diye yapılmış bir takım. ama hepsi günlerdir olur gibiydi nerden geliyor aklıma böyle şeylerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ekmeğine nankörlük etmek bu işte.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır