Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

SİİRT'in Pervari ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden sağlanan istihbarı destekle Pervari'nin Yazlıca Dağı bölgesinde tespit edilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca dün gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Valiliğin açıklamasında; Jandarma Özel Harekat timlerince bölgede yapılan aramada 3 piyade tüfeği, 14 piyade tüfeği şarjörü, 4 el bombası, 141 çeşitli çapta fişek, dijital materyal, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.