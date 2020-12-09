Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik
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Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik

09.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:21
Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören 2 katlı evde, bu sabah çökme tehlikesi yaşanınca yıkım kararı alındı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören 2 katlı evde, bu sabah çökme tehlikesi yaşanınca yıkım kararı alındı. Yıkım sırasında ev sahipleri ve görevliler arasında gerginlik yaşanınca çalışmalara ara verildi.

Kurtalan ilçesinde geçen hafta perşembe günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde Siirt'te, Kooperatifler Mahallesi Termol mevkisi Nihat Aykut Caddesi'ndeki Reşit Kutlu'ya ait 2 katlı evde hasar oluştu. Bu sabah saatlerinde evden gelen sesler üzerine binadakiler evlerini terk etti. Yan yatan bina, iş makinesiyle destek verildi. Polis binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. İçeride kimsenin kalmadığı anlaşılınca binanın yıkımına karar verildi. Yıkımın başlamasının ardından ev sahipleri ve yakınları, çalışmanın durdurulmasını istedi. Yaşanan gerginlik nedeniyle yıkıma ara verildi.


Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik
Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik
Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik
Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik
Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik
Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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