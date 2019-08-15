Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu

Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu

Siirt'te, ayakkabısını giydiği sırada akrebin soktuğu 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

15.08.2019 15:46
Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu

Siirt'e bağlı Yerlibahçe köyündeki evinden çıkmaya hazırlanan 15 yaşındaki Botan Dörtbudak, ayakkabısını giydiği sırada akrep tarafından sokuldu. Talihsiz genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AKREBİ POŞETİN İÇİNDE HASTANEYE GETİRDİLER

Gencin yakınları öldürdükleri akrebi poşetin içine koyarak hastaneye getirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Botan Dörtbudak'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu
Kaynak: İHA
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