Siirt'te avlanma limitini geçen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu

SİİRT (İHA) - Siirt'in Şirvan ilçesi Yayladağ devlet avlağı bölgesinde takoz kullanmayarak limit fazlası avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü Şirvan ilçesi Yayladağ devlet avlağı bölgesinde takoz kullanmayarak limit fazlası avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi. Yapılan denetimde 5 adet cansız kınalı keklik ele geçirilirken, 1 adet tüfeğe el konuldu. Ekiplerce, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacağı bildirildi. - SİİRT

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