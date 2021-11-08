Siirt'te avlanma limitini geçen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te avlanma limitini geçen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te avlanma limitini geçen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt'in Şirvan ilçesi Yayladağ devlet avlağı bölgesinde takoz kullanmayarak limit fazlası avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu.

SİİRT (İHA) - Siirt'in Şirvan ilçesi Yayladağ devlet avlağı bölgesinde takoz kullanmayarak limit fazlası avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü Şirvan ilçesi Yayladağ devlet avlağı bölgesinde takoz kullanmayarak limit fazlası avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi. Yapılan denetimde 5 adet cansız kınalı keklik ele geçirilirken, 1 adet tüfeğe el konuldu. Ekiplerce, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacağı bildirildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title