Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (2)

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: KAYABAĞLAR'DA BİR HASAR İHBARI ALDIKSiirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, depremi şiddetli hissettiklerini belirterek, "Kent merkezi ve Kurtalan ilçe merkezinde herhangi bir olumsuz ihbar almadık.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: KAYABAĞLAR'DA BİR HASAR İHBARI ALDIK

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, depremi şiddetli hissettiklerini belirterek, "Kent merkezi ve Kurtalan ilçe merkezinde herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Kayabağlar beldesinde bir hasar ihbarı aldık. Ekiplerimiz oraya hareket halinde" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı