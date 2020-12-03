Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (2)
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Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (2)

03.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:45
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (2)

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: KAYABAĞLAR'DA BİR HASAR İHBARI ALDIKSiirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, depremi şiddetli hissettiklerini belirterek, "Kent merkezi ve Kurtalan ilçe merkezinde herhangi bir olumsuz ihbar almadık.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: KAYABAĞLAR'DA BİR HASAR İHBARI ALDIK

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, depremi şiddetli hissettiklerini belirterek, "Kent merkezi ve Kurtalan ilçe merkezinde herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Kayabağlar beldesinde bir hasar ihbarı aldık. Ekiplerimiz oraya hareket halinde" dedi.

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Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (2)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (2)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (2)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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