: Ortaokul öğrencileri, kuşlar ve kediler için harçlıklarını biriktirip 400 yuva yaptı

23.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:05

Siirt kent merkezindeki Feyzi Çakmak Orta Okulu öğrencileri, harçlıklarını biriktirip öğretmenlerinin de desteğini alarak sokak hayvanları ve kuşlar için 400 yuva yaptı. Rengarenk boyayarak gökkuşağına çevirdikleri yuvaları, şehrin çeşitli yerlerine yerleştirecek olan öğrenciler, soğuk kış aylarında sokak hayvalarına yaptıkları bu ince davranış için Vali Ali Fuat Atik'ten tam not aldı.

"KEDİ VE KUŞLAR ZORLANMAYACAK"

Okulu ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, öğretmen ve öğrencilere yaptıkları bu çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti. Vali Atik, "Öğrencilerin yaptığı bu örnek davranışı kutluyorum. Öğretmenleri ile beraber sokak hayvanlarına sahip çıktılar ve hayvanlar için yapılan bu evler kentimizin çeşitli bölgelerine dağıtılacaktır. Bu sayede kedi ve kuşlarımız kışın yuva bulmakta zorlanmayacak. Okul yönetimini, öğrencileri ve öğretmenleri kutluyorum" dedi.

HARÇLIKLARINI BİRİKTİREREK YAPMIŞLAR

Yuvaları biriktirdikleri harçlıklarla yaptıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Gizem Altın, "Öğretmenlerimizin desteğiyle bu yuvaları yaptık. Kendi biriktirdiğimiz harçlığımızla malzeme aldık. Yaptığımız kedi ile kuş evlerini, Siirt'in dört bir yanına yerleştireceğiz" diye konuştu. Öğrenciler ile birlikte bir toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını anlatan öğretmen Funda Altıntaş ise şunları söyledi: "Öğrencilerimiz ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. 400'e yakın kuş ve kedi evi yaptık. Amacımız kedileri sokaklardan korumak, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, tattırmak ve çocuklarımıza bu farkındalığı göstermekti. Siirt'in değişik yerlerine koyacağımız bu kedi ve kuş evleri sayesinde toplumsal farkındalık yaratmaktır ve hayvanlar ile ilgili dikkat çekmektir." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

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