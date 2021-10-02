Siirt merkezli FETÖ'nün 'adalet teşkilatına' yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı - Haberler
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Siirt merkezli FETÖ'nün "adalet teşkilatına" yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt merkezli FETÖ'nün

Siirt merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adalet teşkilatına" yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adalet teşkilatına" yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince örgütün adalet teşkilatının Siirt mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütün Siirt adliye yapılanmasında yer alan mahrem imamların 2011 ve 2014 yıllarında kullandıkları operasyonel telefon hatları tespit edildi.

Hatlar üzerindeki HTS analizlerinde, mahrem imamlarla ardışık olarak irtibatı bulunan zabıt katibi, mübaşir ve infaz koruma memurlarından oluşan 121 adliye personeli belirlendi.

Siirt merkezli İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çoğunluğu aktif görevde bulunan 18 zanlı yakalandı.

Öte yandan, haklarında daha önce işlem yapılan 82 şüphelinin tespiti yetkisizlikle dosyalarına gönderilirken, görevdeki 21 adliye personeli ise gözaltına alınmadan "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.

Gözaltına alınarak Siirt'e getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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