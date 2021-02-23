Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

SİİRT merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif görevde olanların da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD'lere ve dijital materyale el koyuldu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında aktif görevdeki askeri personelin de bulunduğu şüphelilere yönelik Siirt merkezli Şanlıurfa, İzmir, Hakkari ve Amasya'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD'lere ve çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU