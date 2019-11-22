Sigorta şirketi ölüm kanıtı istedi, cesedi getirdiler
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Sigorta şirketi ölüm kanıtı istedi, cesedi getirdiler

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir sigorta şirketi, cenaze masraflarını ödemek için bahsi geçen kişinin öldüğünün kanıtlanmasını istedi. Çaresiz kalan kadınlar yakınlarının cansız bedenini ceset torbasına koyup sigorta şirketine götürdü.

22.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:32
Sigorta şirketi ölüm kanıtı istedi, cesedi getirdiler

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir şirketi, yakınları ölen iki kadına cenaze masraflarını ödemeden önce kanıt istedi. Çaresiz kalan kadınlar yakınlarının cansız bedenini ceset torbasına koyup sigorta şirketine götürmek zorunda kaldı. Kadınların cesedi taşıdığı görüntüler sosyal medyada yayılınca şirket yönetimi, "Yaşananlar üzücü. Sorun çözüldü, para ödendi" açıklaması yaptı.

Güney Afrika'da ilginç bir olay yaşandı. Ntombenhle Mhlongo ve Thandaza Mtshali isimli iki kadın, ölen amcalarının sigorta parasını şirketten tahsil etmek istedi. Ancak sigorta şirketi, amca Sifiso Justice Mhlongo'nun ölümüne dair daha fazla kanıt istedi. Bunun üzerine iki kadın, çareyi amcalarının cesedini sigorta şirketine getirmekte buldu. Sigorta şirketi, 46 yaşında ölen adamın bin 700 sterlik (12 bin 516 lira) primini vermediği için, cenaze 9 gün gecikmiş, aile de kabilesine özgü cenaze törenini düzenleyememişti. Yeğen Ntombenhle Mhlongo, 'Biz zengin insanlar değiliz. Paramız yok ve şirket bize ödeme yapmak zorunda. Kalbimiz hala kırık' açıklamasını yaptı. Öte yandan, ailenin cesedi sigorta şirketine getirdiği anlar videoya alındı ve sosyal medyada yayıldı.

Mhlongo, 'Şirket bize yardımcı olmak istemedi, Öfkeli ve sinirliydik. Onu düzgün bir şekilde hazırlayıp gömebileceğimizden emin olmak istedik. Belgeler onlara yeterli gelmezse, naaşı yeterli gelir diye düşündük' dedi.

Cesedin şirkete girdiği görenlerden biri, 'Kadınlara ödeme yapılacağına söz verilince cesedi alıp geri döndüler. İki adam ceset torbasını arabanın arkasına koymalarına yardımcı oldu. Tüm bunlar olurken herkes onları ağzı açık bir şekilde izliyordu' ifadesini kullandı.


Haber Videosu: Sigorta şirketi ölüm kanıtı istedi, cesedi getirdiler
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