Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
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Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi

07.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:31
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi

ORDU'nun Korgan ilçesinde esnaflık yapan Selahattin Ağcık (49), sigarayı bırakarak 3 yılda 15 bin TL'ye yakın para biriktirdi.

ORDU'nun Korgan ilçesinde esnaflık yapan Selahattin Ağcık (49), sigarayı bırakarak 3 yılda 15 bin TL'ye yakın para biriktirdi. Sigarayı bıraktığı için mutlu olduğunu ifade eden Ağcık, "Biriktirdiğim paralarla ailemin ve kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum" dedi.

Korgan'a bağlı Tepealan Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Ağcık, 2017'de eşinin ve çocuklarının isteği üzerine 30 yıl boyunca kullandığı sigarayı bırakma kararı aldı. Ardından her gün sigaraya verdiği parayı biriktirme kararı alan Ağcık, evindeki bir çöp kovasını kumbaraya dönüştürdü. Ağcık, sigara için her gün verdiği parayı kumbaraya attı. Bir süre önce kumbarayı açan Ağcık, üç yılda 15 bin TL'yi aşkın para biriktirdiğini tespit etti. İlçede esnaflık yapan Ağcık, biriktirdiği paralar sayesinde borçlarını ödüyor.

'EVİMDEKİ ÇÖP KOVASINI KUMBARAYA DÖNÜŞTÜRDÜM'Sigarayı bırakarak parasını elinde tuttuğunu ifade eden Ağcık,"Ben 30 yıldır sigara kullanıyordum. Sigara içtiğim için üstüm başım sigara kokuyordu. Eşim ve çocuklarım da bu durumdan rahatsız oluyordu. Sigarayı bırakmam için bana ricada bulundular. Ben de bırakmam gerektiğini düşünerek, sigarayı bıraktım. Sigarayı bıraktığım için kendime bir hobi bulmam gerekiyordu. Yani beni sigaradan uzak tutacak bir şeyler gerekiyordu. Bunun üzerine para her gün sigaraya verdiğim parayı biriktirmeye karar verdim. Evimde bir çöp kovası vardı. Onun kapağını bantladım ve üstüne para girişi için bölüm yaptım. Her gün sigaraya vereceğim parayı buraya attım" diye konuştu.'YILLIK ORTALAMA 5 BİN LİRA PARA BİRİKTİRİYORUM'Yıllık ortalama 5 bin lira civarında para biriktirdiğini belirten Ağcık, "Bu bir süre sonra bende alışkanlık yaptı. Kendime yıl sonuna kadar ne kadar para biriktiririm diye bir hedef koymuştum. Hiç içinden para almadan 1 yıl boyunca biriktirdim. Baktım yaklaşık 5 bin lira para biriktirmişim. Bu tabi ki beni mutlu etti. Bunu alışkanlık haline getirdim. Her yıl ortalama 5 bin liraya yakın para biriktiriyorum. Bugüne kadar 15 lirayı aşkın para biriktirmişim. Bu alışkanlığımı sürdürmeye devam edeceğim" diye konuştu.'BİRİKTİRDİĞİM PARALARLA İHTİYAÇLARIMI KARŞILIYORUM'4 çocuk babası olan Ağcık, biriktirdiği paralarla kendisine tarım aracı olarak bilinen 'pat pat' aldığını kaydederek, "Sigarayı bıraktığım için çok mutluyum. Sigaraya verdiğim parayla artık kendimin ve evimin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Biriktirdiğim paralar sayesinde kendime patpat aldım. Kalan diğer paralarla evimin diğer ihtiyaçlarını karşıladım. Sigara içen herkese sigarayı bırakmayı tavsiye ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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