Suriyeli Genç, Yanına Gelen 3 Kişiye Sigaraya Vermeyince Önce Bıçaklandı Sonra da Gasp Edildi
Gaziantep'te kendisinden sigara isteyen kimliği belirsiz 3 kişiye olumsuz yanıt veren Suriyeli genç, bıçaklı saldırıya uğradı. Şüpheliler, baygınlık geçiren Suriyeli gencin cebinden 500 lira alıp kayıplara karıştı.
Gaziantep'te 28 yaşındaki Suriye uyruklu İ.M.M isimli şahıs, kendisinden sigara isteyen kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısı uğradı. Önce bıçakla yaralanan şahıs, daha sonra ise gasp edildi.
BIÇAKLA YARALANAN GENÇ, BAYGINLIK GEÇİRDİ
İddiaya göre, Ünaldı Mahallesinde yolda bekleyen İ.M.M isimli şahıstan, kimliği bilinmeyen 3 kişi sigara istedi. İ.M.M'nin, sigara vermemesi üzerine şahıslarla aralarında tartışma çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan İ.M.M şahıslardan kaçmaya çalıştı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs, baygınlık geçirdi.
500 LİRAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI
Şüpheliler, yaralı ve baygın halde bulunan İ.M.M'nin cebinden iddiaya göre 500 TL parayı alıp kayıplara karıştı. İ.M.M'nin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar 112 acil ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıyı Gaziantep Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.