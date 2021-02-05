'Sıfır beden' olmak gibi kaygım yok

"ANNE OLMAK DEĞİŞTİRDİ"Zayn Malik ile birlikteliğinden Khai adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getiren Gigi Hadid, anne olduktan sonra ilk kez objektif karşısına geçti.

"ANNE OLMAK DEĞİŞTİRDİ"

Zayn Malik ile birlikteliğinden Khai adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getiren Gigi Hadid, anne olduktan sonra ilk kez objektif karşısına geçti. 25 yaşındaki model, hamilelikten sonra fiziğinin değiştiğini ancak bunun kendisini rahatsız etmediğini ifade etti.

DERGİ İÇİN KAPAK POZU VERDİ Gigi Hadid, Vogue dergisinin mart sayısına kapak pozu verdi. Kızını dünyaya getirdikten sonra ilk çalışması olan bu çekimin ardından dergi için bir de röportaj yaptı Hadid.

FİZİĞİNİN DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEDİ

Ünlü model hamilelik ve doğumun ardından fiziğinin değiştiğini belirterek "Eskisi kadar zayıf olmadığımı biliyorum. Ama aynı zamanda ben gerçekçi düşünen biriyim" dedi. Hadid, dergi için kapak pozu vereceği kesinleştiğinde, sıfır beden olmaya çalışmak zorunda hissetmediğini de sözlerine ekledi.

"HER HAFTA BAŞKA ÜLKEDE OLMAK İSTEMİYORUM"

Hadid, anneliğin kendisini çok değiştirdiğini ve kariyer tercihlerini etkilediğini de belirtti. Daha yerleşik bir hayata geçmek istediğini söyleyen Hadid, eskisi gibi her hafta başka bir ülkede olmayı düşünmediğini ekledi.

THAI'NIN ANNESİ Gigi Hadid ile Zayn Malik'in Khai adını verdikleri kızı geçtiğimiz yıl, 23 Eylül'de dünyaya geldi. Çift, bebeğin adını uzun süre açıklamamış sonunda Hadid, Instagram sayfasındaki profilini değşitirip "Khai'nin annesi" diye yazarak herkesin merak ettiği bu konuyu açıklığa kavuşturmuştu.

Kaynak: Hürriyet