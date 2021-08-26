Şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü
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Şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü

Şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'de yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Artvin'de yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şiddetli yağış sırasında bir istinat duvarın yıkıldığı an cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde çok sayıda yapı hasar görürken, ilçede hayat durma noktasına gelmişti. Yaşanan felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yağış sırasında Dülgerli köyünde mahsur kalan Sami Fitoz ve eşi Dilek Fitoz, sağanak yağış anında yaşadıkları korku ve panik anlarını cep telefonu ile kaydetti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde yağışa dayanamayan bir duvarın da yıkıldığı görüldü. Köy halkı yıkılan istinat duvarı yerine yenisinin yapılmasını isterken, can kaybının yaşanmamasının teselli olduğunu ifade ettiler.

(Ziya Akyıldız - Osman Emre Ergün/İHA)

Şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü
Şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü
Şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü
Şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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