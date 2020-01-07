: Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi

07.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:30

Mersin genelinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Dünden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttırarak devam eden sağanak, su baskınlarına neden olmasının yanı sıra ulaşımda da aksamalara yol açıyor. Erdemli'de heyelan sonrası enkaz altında kalan İbrahim Öngel'in (62) ardından Yunus Gök'ün cesedine ulaşılmasıyla kentte kuvvetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 2'ye çıktı.

BELEDİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Belediye ekiplerinin, çok sayıda aracın mahsur kaldığı mahallelerdeki suların tahliyesi için başlattığı çalışmalar sürüyor. Mut ilçesinde otomobilin su dolu menfeze devrilmesi sonucu kaybolan kişinin de cesedine ulaşıldı. Açıklamayı kentteki son durumla ilgili NTV canlı yayınında açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı.

Seçer, "Maalesef kötü bir haber var. Mut'te dereye uçan araçta bir vatandaşımız bulunmuştu. Bir kişiye ulaşılamamıştı. Birkaç saat önce onun cansız bedenine ulaşıldı" dedi. Seçer, "Erdemli ilçemizde heyelan altında kalan bir yurttaşımız dün gece hayatını kaybetmişti. 24 saat içinde toplam iki can kaybı var" diye konuştu.

METREKAREYE 180 KİLOGRAM YAĞIŞ

Kente düşen yağış miktarı hakkında da bilgi veren Seçer, şunları söyledi:

"Yağış devam ediyor. 12 saat metrekareye 140 kilo yağış düşmüştü. Şu anda yaklaşık 24 saate ulaşıyoruz. 180 kilolara kadar çıktığı bilgileri var. Akşam saatlerine kadar bu yağış devam edecek. Bir 50 kilogram daha metrekareye yağış düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar da önemli bir etken. deniz kabarması sahil bölgelerinde önemli sorunlar yaşatıyor."

"TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL"

Belediye ve valiliğin üzerine düşen görevi yaptığını söyleyen Seçer, "Biz de belediye olarak bütün birimlerimizle dünden bu yana çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları arkadaşlarımız var güçleriyle gerçekleştirdi. Henüz tehlike geçmiş değil yağış devam ediyor. Umut ediyorum, kısa süre sonra rüzgar ve yağmur şiddetini azaltır ve tehlike geçmiş olur" ifadelerini kullandı.

VALİ: 2 İKİ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan da bir açıklama geldi. Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde konuşan Su, kentte yoğun yağışın olacağı yönünde gelen bilgilerden sonra kriz masası oluşturduklarını belirtti.

İlgili kuruluşlarla tedbirlerin alındığını dile getiren Su, şöyle devam etti:

"Tarsus ve Erdemli'de su basabilecek, hayati tehlike olabilecek yerleri tahliye ettik. Oradaki vatandaşlarımızı daha güvenli yerde misafir ettik. Yeme, içme ve barınma işlerini hallettik. Dün akşam 21.00'den sonra yağış hızını artırdı. Meteorolojiden aldığımız bilgiyle ilimizde değişik bölgelere metrekareye 100-165 kilogram yağış düştü. Bu yağış 24 saat içerisinde düşen miktardır. Çok büyük sıkıntı olmadan şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yağışların 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını anımsatan Su, onun dışında herhangi bir can güvenliği sıkıntısının bulunmadığını ifade etti.

"ACİL BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR"

Vali Su, ekiplerin çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "İnanıyorum herhangi sıkıntı olmadan bitmiş olacak. Ekiplerimiz sahada. Kriz merkezinde denetlemelerimiz devam ediyor. İhtiyaç olan yerlerde gerekli çalışmalar yapılıyor. Ümit ediyorum bir sıkıntı olmadan bu yağışı atlatmış olacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Yağışlar ne zamana kadar sürecek ve bu çerçevede okullar tatil edilecek mi?" sorusuna karşılık Su, akşama doğru yağışların hızını keseceğini ve yarın sabaha kadar normal olacağını dile getirdi.

Sıkıntılı zamanın 21.00 ile 06.00 arasında olduğunu anlatan Su, şunları kaydetti:

"Korkulacak bir durum yok. Yağış akşama doğru daha da yavaşlayacak. Ertesi gün sabaha kadar aralıklarla devam edecek. Şu anda acil bir durum görünmüyor. Kar olan bazı ilçelerimizde okullarımızı tatil ettik. Şehir merkezimizde yollar ve trafik açık. Sıkıntı yok. Mersin çok yağış alan bir ilimiz. Her yağışta okulları tatil edersek çocuklarımız ne zaman eğitim öğretim görecek? Şu anda eğitim öğretim devam ediyor. Çok sıkıntılı bir durum olursa zaten gereğini yapıyoruz. Genelde bu durum kısa sürede hızlı yağışlarda sıkıntı olabiliyor. Bu yağış rejimi 24 saate yayılmış durumda. Bazı evlerde su baskını var. Yollardaki su birikintileri onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şu anda 2 can kaybı dışında kaybımız yok, kaybolan vatandaşımız da yok."

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