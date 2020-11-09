Sıcaklıklar düştü, Marmara bu haftayı yağışlı geçirecek

Meteoroloji'ye göre yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar düşüyor. İstanbul'da hava; salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü yağışlı geçecek. Marmara'da hava salıdan itibaren daha soğuk olacak, hissedilen sıcaklık 10 derecelere kadar düşecek.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK

Bu hafta ülkenin kuzey kesimlerde hafif yağışlar görülecek. Marmara'da hava salıdan itibaren daha soğuk. Hissedilen sıcaklık 10 derecelere kadar düşecek. İstanbul'da hava; salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü yağışlı geçecek. Sıcaklıklar, 15-18 derecelere kadar inecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 19

İzmir: Az bulutlu, 23

Adana: Az bulutlu, 26

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, 19

Antalya: Az bulutlu, 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 19

Trabzon: Parçalı bulutlu, 17

Erzurum: Parçalı bulutlu, 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 20