Sıcakları unutturan şeftalili buzlu çay tarifi! Ev yapımı soğuk çay tarifi Yaz sıcaklarından bunaldıysanız şeftalili buzlu çay tarifi ile ferahlayabilirsiniz. Soğuk ve lezzetli formülü ile içiniz ferahlatan şeftalili soğuk çay, hem sizi hem de çocuklarınız için özel bir seçenek olacak.

Şeftalinin tadı ve çayın lezzetinin buluştuğu şeftalili buzlu çay tarifi, sıcak günlerinizin vazgeçilmez içeceği olacak. Pratik şekilde yapılan bu tarif ile kısa sürede ferahlayacaksınız. GEREKLİ MALZEMELER 2 su bardağı demli çay 1 çay kaşığı limon tuzu 1 adet limon 1 su bardağı şeker 2 adet şeftali 6 su bardağı su HAZIRLANIŞI 2 şeftaliyi parçalara ayırıp tencereye alın. 6 bardak suyu üzerine ilave edip kaynamaya bırakın. Şeftaliler yumuşayınca altını kapatın. O şekilde 20 dakika bekletin. Sonra şeftalili karışımı ince bir tülbentten geçirip süzün. 2 yemek kaşığı kokulu çayı ve 1 yemek kaşığı normal çayı 3 su bardağı su ile demleyin. Demlediğiniz çayı ince tülbentten geçirin. Süzdüğünüz iki karışımı birbirine ekleyin. Üzerine limon tuzu, 1 su bardağı şeker ve 4 parçaya ayrılmış limonu ekleyip karıştırın. Karışım biraz ılıyınca dolaba alın. Buzdolabında soğuyan içeceğinizden limonları çıkarıp bardağa alarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.