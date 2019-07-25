Sıcak havalardan bunalan kadın, caddede çıplak gezdi

Tarihin en sıcak günlerini geçiren İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı sıcaklardan bunalan bir kadın, çıplak bir şekilde kendini sokağa attı.

Çıplak bir şekilde yürürken güvenlik kamerasına takılan kadının, yanından geçen adama bağırarak bir şeyler söylemeye çalıştığı görülüyor. Ne söylediği anlaşılmayan kadına ait görüntülerin, sosyal medya üzerinden paylaşılmasından sonra görüntüyü izleyen İngilizler, çok sıcak günler geçirdiklerini bu nedenle kadına hak verdiklerini söyledi.