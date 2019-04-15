Sibel Can, Pembe Elbisesiyle Hayranlarını Büyüledi

Son günlerde sosyal medyada verdiği pozlarla çok konuşulan Sibel Can, önceki gece sevenleriyle buluştu. 48 yaşındaki şarkıcı, pembe kıyafetiyle izleyenleri büyüledi.

ŞARKI SÖYLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

2 bin kişilik seyirci topluluğuna müzik şöleni yaşatan Sibel Can, 'Senden Başka Kimsem Yok' isimli şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Can, giydiği derin dekolteli şeker pembesi kıyafetiyle dikkat çekti. Yılların eskitemediği güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler ise yaşını asla göstermediği yönünde yorumlarda bulundu.

"SİZ AİLEMSİNİZ"

Ünlü şarkıcı konserde yaşadığı duyguları, Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı;İzlerin sesi, sizlerin sözü, sizlerin şarkıları olmak ne güzel. Sahne evim, sizler ailemsiniz. Alkışlayan elleriniz bana güç, eşlik eden nefesiniz hayat veriyor.