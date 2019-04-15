Sibel Can, Pembe Elbisesiyle Hayranlarını Büyüledi
Önceki akşam hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Sibel Can, pembe kıyafetiyle büyüledi.
Son günlerde sosyal medyada verdiği pozlarla çok konuşulan Sibel Can, önceki gece sevenleriyle buluştu. 48 yaşındaki şarkıcı, pembe kıyafetiyle izleyenleri büyüledi.
ŞARKI SÖYLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
2 bin kişilik seyirci topluluğuna müzik şöleni yaşatan Sibel Can, 'Senden Başka Kimsem Yok' isimli şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Can, giydiği derin dekolteli şeker pembesi kıyafetiyle dikkat çekti. Yılların eskitemediği güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler ise yaşını asla göstermediği yönünde yorumlarda bulundu.
"SİZ AİLEMSİNİZ"
Ünlü şarkıcı konserde yaşadığı duyguları, Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı;İzlerin sesi, sizlerin sözü, sizlerin şarkıları olmak ne güzel. Sahne evim, sizler ailemsiniz. Alkışlayan elleriniz bana güç, eşlik eden nefesiniz hayat veriyor.
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Nasıl güzelsin böyle maşallah:)Cevap Yaz 2 Yayından KaldırKİM: BENYayından Kaldır
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Bence çok zarif süper bir hanımefendi.. seviyorum ??Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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NUMERO VE SAHTEKARLIKLA BATININ ADAMLARI ISTANBULU ALMAK ICIN HERTURLU SAHTEKARLIGI YAPTILAR AMA BU ISIN SONUNU DUSUNMEDILER SIMDI ADALET VE INCELEME SURUYOR COGU MAZBATASINI CEZA EVINDE ALIR BU SAHTEKARLIGA ALET OLANLAR BIR DOLARA KENDINI SATANLAR BUNA HERKES IZIN VERSE OKADAR EVLIYA VAR ISTAN BULDA ONLAR IZIN VERMEZ CANAKKALEDE SEHITLIKTE PARTI KOKTEYIL VERIP ICKI ICEN DEYILMIYDI BU ZIHNIYET ATATURKU BILE KIRLI ISLERINE ALET EDEN ZIHNIYET KESIN BUYUK BIR SAHTEKERLIK OLDU BUNU DEVLET BABA COZER CANINIZI SIKMAYIN KEMERI SIKINCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Muşa tip fakültesi hastanesi istiyoruzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır