Sibel Can, Pembe Elbisesiyle Hayranlarını Büyüledi

Sibel Can, Pembe Elbisesiyle Hayranlarını Büyüledi

Önceki akşam hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Sibel Can, pembe kıyafetiyle büyüledi.

Son günlerde sosyal medyada verdiği pozlarla çok konuşulan Sibel Can, önceki gece sevenleriyle buluştu. 48 yaşındaki şarkıcı, pembe kıyafetiyle izleyenleri büyüledi.

ŞARKI SÖYLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

2 bin kişilik seyirci topluluğuna müzik şöleni yaşatan Sibel Can, 'Senden Başka Kimsem Yok' isimli şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Can, giydiği derin dekolteli şeker pembesi kıyafetiyle dikkat çekti. Yılların eskitemediği güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler ise yaşını asla göstermediği yönünde yorumlarda bulundu.

"SİZ AİLEMSİNİZ"

Ünlü şarkıcı konserde yaşadığı duyguları, Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı;İzlerin sesi, sizlerin sözü, sizlerin şarkıları olmak ne güzel. Sahne evim, sizler ailemsiniz. Alkışlayan elleriniz bana güç, eşlik eden nefesiniz hayat veriyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (47)

  • TEK YUREK:
    NUMERO VE SAHTEKARLIKLA BATININ ADAMLARI ISTANBULU ALMAK ICIN HERTURLU SAHTEKARLIGI YAPTILAR AMA BU ISIN SONUNU DUSUNMEDILER SIMDI ADALET VE INCELEME SURUYOR COGU MAZBATASINI CEZA EVINDE ALIR BU SAHTEKARLIGA ALET OLANLAR BIR DOLARA KENDINI SATANLAR BUNA HERKES IZIN VERSE OKADAR EVLIYA VAR ISTAN BULDA ONLAR IZIN VERMEZ CANAKKALEDE SEHITLIKTE PARTI KOKTEYIL VERIP ICKI ICEN DEYILMIYDI BU ZIHNIYET ATATURKU BILE KIRLI ISLERINE ALET EDEN ZIHNIYET KESIN BUYUK BIR SAHTEKERLIK OLDU BUNU DEVLET BABA COZER CANINIZI SIKMAYIN KEMERI SIKIN
    Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Tüm 47 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.