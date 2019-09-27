Show TV spikeri Ece Üner'in "toplanma alanı" göndermesi sosyal medyanın gündemine oturdu

27.09.2019 19:43

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner de depremle ilgili "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" dedi.

Bu sözlerinin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ece Üner'e destek çıktı.

İşte o Twitter mesajları:

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası polemik konusu olan deprem toplanma alanlarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun "1999 depreminden sonra 470 alandan ne yazık ki sadece 77'si kalmış" sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tepki göstermişti. Oktay, "Burada siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün depremin ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da on binlerce toplanma alanı olduğunu söylemişti.