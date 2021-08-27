Sharon Stone yeğeni için dua istedi
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Sharon Stone yeğeni için dua istedi

Sharon Stone yeğeni için dua istedi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Stone, minik River'ın makinelere bağlı bir fotoğrafını paylaşarak "Yeğenim ve vaftiz oğlum River, beşiğinde çoklu organ yetmezliğiyle bulundu.

Stone, minik River'ın makinelere bağlı bir fotoğrafını paylaşarak "Yeğenim ve vaftiz oğlum River, beşiğinde çoklu organ yetmezliğiyle bulundu. Lütfen onun için dua edin. Bir mucizeye ihtiyacımız var" mesajını yazdı.

Sharon Stone'un bu paylaşımına ünlü ya da ünsüz takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi. Oyuncu Ruby Rose "River ve bütün aileniz için dua ediyorum" diye yazdı. Sharon Osbourne da hem minik River'a hem de bütün Stone ailesine sevgilerini ve dualarını gönderdiğini belirtti. Bir başka oyuncu Kate Hudson minik çocuk için ışık ve iyileştirici sevgi yolladığını belirten bir mesaj yazdı.

Sharon Stone'un birçok takipçisi de River Stone için dua ettiklerini söyledi. Bir takipçisi "Bunun senin için ve ailen için ne kadar kötü olduğunu sadece tahmin edebilirim" diyerek görüşünü belirtti. Bir başkası da "Göründüğünden daha güçlü. Çabuk iyileş küçük çocuk" diye yazdı.

River Stone, ünlü oyuncunun erkek kardeşi Patrick'in oğlu. River Stone'un organ yetmezliğinin neden kaynaklandığı bilinmiyor.

Kaynak: Hürriyet

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