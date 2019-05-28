Çukur, sezon finali bölümüyle akıllarda soru işaretleri bıraktı

Sezon finalinde Akın Koçovalı'nın ihanetine uğrayan Koçovalılar ve diziye geri dönen Aliço diziye damga vurdu. İşte son bölüm final sahnesiyle heyecanın doruğa çıktığı dizi hakkında merak edilen konular...

BABASININ KOLTUĞUNA OTURMAK İSTİYOR

Hapishaneden yeni çıkan Akın Koçovalı, babasının koltuğuna oturmak için Yücelile işbirliğine giriyor. Çukur'un başına geçme karşılığında tüm Koçovalıları vereceğini söyleyen Akın, Yücel'den kabul yanıtını alınca zincirleri koparıyor.

VEDA EDEN İSİM İDRİS Mİ, YAMAÇ MI OLACAK?

Yamaç ve İdris'i tuzağa düşüren Yücel bir tercih yapmalarını istedi. Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris'in canını istiyor. Tetikler çekildi. Final bölümü gösterilmese de diziye Yamaç'ın mı, İdris Koçavalı'nın mı veda edeceği merak edilenler arasına girdi.

ALİÇO'NUN AKIBETİ NE OLACAK

Dizinin finalinde ise geri dönüşüm merkezindeki patlamadan Aliço'nun sağ kurtulduğu ortaya çıktı. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yaparken görüldü. Kaldığı yerde mutlu olmayan Aliço evine dönmek istese de ret cevabı alıyor. İdris'in aile ile ilgili sözünü hatırlayan Aliço ekmeklerden Çukur'un sembolünü yapıyor.

İşte sezon finalinden nefes kesen diğer kareler;