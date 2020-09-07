Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu nereli, kaç yaşında? Mustafa Sezgin Tanrıkulu hangi partiden?
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Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu nereli, kaç yaşında? Mustafa Sezgin Tanrıkulu hangi partiden?

Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptı, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İnsan Hakları alanında da doktorasını tamamladı. Sezgin Tanrıkulu biyografisi...

Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu nereli, kaç yaşında? Mustafa Sezgin Tanrıkulu hangi partiden?
07.09.2020 14:59 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:04

Mustafa Sezgin Tanrıkulu kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nde İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak siyasi kariyerine başladı. Tanrıkulu, 24, 25, 26, ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sezgin Tanrıkulu kaç yaşında?

SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Tanrıkulu, 1963 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Doktorasını Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İnsan Hakları üzerine tamamladı.

ROBERT KENNEDY İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ ALDI

Otuz üç sene boyunca avukat olarak görev yapan Sezgin Tanrıkulu, 1986 - 2002 yılları arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002- 2008 yılları arasında Diyarbakır Barosu Başkanlığı yaptı. 1988 senesinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesinin kurulmasına destek oldu. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru için El Kitabı ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Etkili Başvuru Hakkı kitaplarını hazırladı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer alan Tanrıkulu, bu vakfın Diyarbakır Temsilciliği görevini yaptı. 1997'de Robert Kennedy İnsan Hakları Ödülü'nü aldı. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak siyasi hayatına adım attı.

Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu nereli, kaç yaşında? Mustafa Sezgin Tanrıkulu hangi partiden?

Birçok konuyu TBMM gündemine taşıyan Tanrıkulu, 24, 25, 26, ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun üyesiyken; hali hazırda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekilliği görevini yürütmektedir. Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Tanrıkulu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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