Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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1986–2002 yılları arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı ve 2002–2008 yılları arasında ise Diyarbakır Barosu Başkanlık görevini üstlenen, Sezgin Tanrıkuluson dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu kaç yaşında, aslen nerelidir?

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılarak siyasete giren Tanrıkulu, Aynı yıl 19 Aralık tarihinde İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevine getirildi ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Mustafa Sezgin Tanrıkulu (d. 27 Mayıs 1963; Lice, Diyarbakır), Türk siyasetçi ve avukat. 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülen Tanrıkulu, 2010–2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. Tanrıkulu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mustafa Sezgin Tanrıkulu 27 Mayıs 1963 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

Mezun oluşunun ardından 1985 yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 1986–2002 yılları arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002–2008 yılları arasında ise Diyarbakır Barosu Başkanlık görevini üstlendi. Ayrıca 1988 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin kuruculuğuna öncülük etti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer aldı ve 1998'den itibaren Diyarbakır Temsilciliğini yaptı. 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcılığı

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılarak siyasete giren Tanrıkulu, Aynı yıl 19 Aralık tarihinde İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevine getirildi ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan yardımcılığı görevi bitti.

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