Sezer Çakır kimdir? Sezer Çakı- Murat Dalkılıç sevgili mi?

Eski sevgili Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile aşkını ilan ettikten sonra Murat Dalkılıç'ın yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Peki, Sezer Çakır kimdir? Sezer Çakı- Murat Dalkılıç sevgili mi?

Eski sevgili Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile aşkını ilan ettikten sonra Murat Dalkılıç'ın yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Peki, Sezer Çakır kimdir? Sezer Çakı- Murat Dalkılıç sevgili mi?

SEZER ÇAKIR KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Sezer Çakır, Yeditepe Üniversite mezunu. Sezer Çakır1999–2015 yılları arasında milli futbolcu Oktay Derelioğlu ile evllilik yaşamıştı.

SEZER ÇAKIR- MURAT DALKILIÇ

Murat Dalkılıç ve Sezer Çakır Ulus'ta görüntülendi. Yüzünü gizleyen Sezer Çakır panik oldu. Murat Dalkılıç bu olayın üstüne makyajsız olduğu için suratını gizlediğini ifade etti.