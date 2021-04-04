Sezar'ın hakkı Sezar'a

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinden bahseden ünlü yapımcı, projenin başında sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını anlattı: "Roma İmparatorluğu ya da başka kültürlerle ilgili ihtişamlı yapımlar görmüştük genelde.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinden bahseden ünlü yapımcı, projenin başında sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını anlattı: "Roma İmparatorluğu ya da başka kültürlerle ilgili ihtişamlı yapımlar görmüştük genelde. Rahmetli Meral (Okay) Abla'yla 'Biz neden Osmanlı'yı böyle anlatmıyoruz' dedik.

Bu duyguyla yaptık. Ama ilk tanıtım yayınlandığında öyle bir tepki oldu ki. İş eleştirmenin ötesinde tehditkar bir boyuta geldi. Aradan zaman geçtikçe Sezar'ın hakkı Sezar'a verildi. 'Muhteşem Yüzyıl'a tüm birikimimi yatırdım. Tutmasaydı sıfırlayacaktım. Dizi 150 ülkede gösterildi, Türk dizilerinin uluslararası yolculuğunu başlattı."

Kaynak: Hürriyet