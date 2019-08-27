Sezai Temelli'den "Deyim yerindeyse MHP iktidar, AKP bürokrasi olmuş durumda" açıklaması

27.08.2019 22:50

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakanlığınca Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanmasını değerlendirdi. "Seçimin tarihini siyaset belirler" sözünü hatırlatan Temelli, "Bu gelişmeler aslında seçimi hızla öne çekiyor. Seçimler şimdi bize yaklaşıyor." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanması sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi, bundan sonra izleyecekleri yol haritasını bir grup gazeteciye anlattı.

"CHP İLE KAYYUM KONUSUNU KONUŞTUK"

CHP'den başlamak üzere bütün siyasi partileri ziyaret etmeyi amaçladıklarını belirten Temelli,"Hem diğer programı yürüterek hem de bu kayyum konusunda özellikle hem muhalefetin hem de toplumun tepki vermesini talep ediyoruz. Çünkü bu kabul edilebilir Bir şey değil. Hani bugüne kadar yapılan bu iktidarın son 4 yılda yaptığı ne kabul edilebilir, bu bir tarafıyla duruyor ama iktidar bütün bu gelişmelerden hiçbir ders çıkartmayıp hala Türkiye'nin sorunlarının çözümsüz kalması adına bu türden icraatlarını sergilemeye devam ediyor. Bu konuda muhalefetin yapması gerekenler var, bu konuda muhalefetin ortaklaşması gerekenler var, bu konuda toplumun bu yönlü beklentileri var, dolayısıyla biz bu vesileyle CHP'yi ziyaret ettik ve hem kayyum konusunu hem de diğer konuları konuştuk" dedi.

"ARTIK SİYASET YAPAMAZ HALE GELMİŞ BİR PARTİDEN BAHSEDİYORUZ"

Bu yaşananlar nedeniyle AK Partinin içinde bu gidişattan önemli rahatsızlıkların olduğunudabelirten Temelli sözlerini şöyle tamamladı: "Artık siyaset yapamaz hale gelmiş bir siyasi partiden bahsediyoruz. Yani kendi varlık nedeninin artık sorgulandığı bir şeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla düşünsenize bir partinin politikalarına seçimlerde ittifak yaptığınız bir blok oluşturduğunuz bir parti karar veriyor.

"BAHÇELİ NE AÇIKLARSA AKP ONU UYGULUYOR"

Kamuoyuna çıkıp Devlet Bahçeli ne açıklarsa AKP onun uygulayıcısı haline geliyor. Yani deyim yerindeyse MHP iktidar, AKP bürokrasi olmuş durumda. Böyle bir yapı AKP'nin de içine sindirebileceği, AKP'de birçok siyasetçinin içine sindirebileceği bir şey değil. Zaten sinmediği için çeşitli açıklamalar geldi, işte MR çekecekler, rehabilite edecekler gibi. Böyle bir blok siyasetiyle hareket etmenin sıkıntıları var."