Sezai Temelli'den çağrı: Gelin ilk adımı biz atalım

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi. Temelli, Meclis'teki partilere çağrı yaparak "Gelin bu vesayetçi, tekçi yapıdan kurtulalım. Laik bir cumhuriyet için ilk adımı biz atalım" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Temelli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

KADIN ÜNİVERSİTESİ

"Kadın üniversiteleri cinsiyet eşitliği konusunda çok ciddi bir risktir. 90'ları hatırlayın, Beyazıt Meydanı'nda başörtülü öğrenciler mücadele ederken bunlar orada yoktu hepsi toz olmuştu. Biz oradaydık. O öğrenciler ayrı bir üniversite istemiyorlardı."

ODTÜ'DEKİ YURT TARTIŞMASI

"Ben şuna karar verdim. Bunların ağaç fobisi var. Çocukken bir şey mi oldu ağaçtan mı düştüler ne oldu? Nerede ağaç görseler onun yerine inşaat yapıyorlar. Koskoca Ankara'da yer kalmamış gitmişler ODTÜ'ye 20'nci yurdu yapmak için ağaç kesiyorlar."

SURİYE

"Sürekli sınıra tank sevk ederek bu sorunu çözemezsiniz. Sınırlara barışı sevk edin. Ne oldu sürekli 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyenlere? Dilinizi mi yuttunuz? Bu ülkede barış istiyoruz. Ortadoğu'da barış istiyoruz."

S-400 VE F-35

"Kürt meselesi yoktur diyenler bu ülkenin kaynakları ile hala S-400'leri F35'leri almaya çalışıyorlar. S-400'leri Ankara'ya getirmeyi düşünüyormuş. Getirsin, Saray'ın bahçesine koysun her sabah çıkıp sevsin biraz."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

"Bu parlamento çatısı altında olanlar; gelin bu vesayetçi, tekçi yapıdan kurtulalım. Bu sisteme karşı demokratik bir cumhuriyet için, çoğulcu laik bir cumhuriyet için ilk adımı biz atalım."