Seyyar satıcı, yolda bulduğu parayı muhtara teslim etti
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Seyyar satıcı, yolda bulduğu parayı muhtara teslim etti

07.10.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:51
Seyyar satıcı, yolda bulduğu parayı muhtara teslim etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyyar satıcı Hakan Çalıcı (34), yolda bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyyar satıcı Hakan Çalıcı (34), yolda bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti.  

Bir süre önce işten çıkartıldıktan sonra tablada humus satarak geçimini sağlayan Hakan Çalıcı, ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada etrafa saçılmış paraları gördü. Çalıcı, toplam bin 260 lira olan parayı yerden toplayıp, mahalle muhtarı İmadettin Söyleme'ye teslim etti. Çalıcı'nın yaptığı bu davranışın örnek olması gerektiğini vurgulayan ve kendisine teşekkür eden Söyleme ise parayı, sahibinin bulunması için jandarmaya teslim etti. 


Seyyar satıcı, yolda bulduğu parayı muhtara teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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