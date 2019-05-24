Zabıta Ekipleri Tarafından Yeri Değiştirilen Seyyar Satıcının Domateslerini Belediye Başkanı Sattı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafiğin akışını engellediği için arabasının yeri değiştirilen seyyar satıcının domateslerini Belediye Başkanı Ayhan Yavuz sattı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyyar satıcılık yaptığı arabasının yerini trafik akışını engellediği gerekçesiyle değiştiren zabıta ekiplerine tepki göstererek eylem yapan esnaf kendini yakmaya çalıştı. Esnafı ikna eden Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, tezgahtaki domatesleri de satarak ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.
SEYYAR SATICI KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI
Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcılık yapan Hüseyin D.'nin aracı trafik akışını engellediği gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından başka bir alana kaldırıldı. Duruma tepki göstererek elindeki benzin dolu bidonla kendini yakmaya çalışan Hüseyin D.'yi Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz zor da olsa ikna etti. Daha sonra sinir krizi geçiren seyyar satıcı, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esnafın belediye binası önünde bulunan seyyar tezgahını gören Başkan Yavuz, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara tezgahtaki domatesleri satarak, ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.
"RIZKININ PEŞİNDE OLAN HERKESE BİZİM DESTEĞİMİZ VAR"
Belediye Başkanı Yavuz, "Zabıta arkadaşlarımız esnafımıza aracını düzeltme talebinde bulunurken, esnaf kardeşimiz herhalde Ramazan'ın da etkisiyle farklı bir eyleme girişiyor. Geldik, görüşmemizi yaptık. Tezgahının üzerinde de domatesleri vardı, hep beraber sattık. Rızkının peşinde olan herkese bizim desteğimiz var. Ama biz bu desteği verirken de şehrimizin içerisindeki trafik akışının engellenmemesi lazım" dedi.
Bu tür eylemlerin olabileceğinin altını çizen Başkan Yavuz, yaşanacak bu tip olumsuz durumları hep beraber kucaklayarak ortadan kaldıracaklarını belirtti.
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onyedi yıldan beri ülkemizde çok tuhaf olaylar oluyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İNSANLARIN EKMEĞİYLE OYNAMAYIN RABBİMİN CEZASI SİZİ BULUR.Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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BAŞKANI TEBRİK EDERİM. . . AMA BU PAZARCI ARKADAŞ BENZİNİ YANINDA NE DİYE TAŞIYORMUŞ. . . BANA BİRİ BİR ŞEY DESİN HEMEN ŞOV YAPAYIM DERDİNDE HERHALDE. BİR ŞEY YAPMAMIŞLAR. SADECE TRAFIGE ENGEL OLUYOR DİYE KONUMUNU DEĞİŞTİRMEK İSTEMİŞLER.Cevap Yaz 16 1 Yayından KaldırSÜNNETÇİ: aynen şow yapmak için her zaman yanlarında tutarlar benzini. şunuda bil kardeşim o şow olmasaydı burda haber olmazdı bu adam ve o domatesleride satılmazdı üzerinden belediyenin arabasıyla geçilerek ezilip çöpe atılır arabasınıda parçalarlardı3 1 Yayından Kaldır
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meseleyi siyasete cevirmemiş başkan çözüm bulmaya calışmış ayrıca ilgilenmiş helal olsun amaç nedir vatandaşa hizmet başkanın görevi budur halkına hizmet etmek bu tip olaylar ülkemizde baya var zabıta olayları bunlar hayatın bir parcası alın teriyle para kazansınlar tabikide bunlara güzel yerler yapılabilir her insan bu işi yapmaz zaten başkana helal olsun tebrik ederim örnek davranış çok hoş halkın sana boşa oy vermemiş helalCevap Yaz 12 Yayından Kaldır