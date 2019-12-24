: Şeyma Subaşı, "Yuva yıktın mı?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı

24.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:28

Son günlerin çok konuşulan ismi Şeyma Subaşı, hakkında bilinmeyenleri ilk kez Magazin Noteri'ne anlattı. Merak edilen tüm soruları açık yüreklilikle cevaplayan Subaşı, yıllardır gündemden düşmeyen "Yuva yıktı mı" sorusuna da verdiği cevapla dikkat çekti.

"ÇOK SAĞLAM BİR YUVA YA O"

Programda "Şeyma-Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?" sorusu üzerine Subaşı, " Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar. Geçin ne olursun. Çok sağlam bir yuva ya o" diyerek cevap verdi. Sunucunun "Seninkini birisi yıktı mı?" sorusu karşısında ise Subaşı "Hayır kimse yıkamaz" sözleriyle evliliğinin bitmesinde üçüncü kişi olmadığını vurguladı.

"EN BÜYÜK HAKSIZLIĞA BEN UĞRADIM"

Şeyma Subaşı, "Burada en büyük haksızlığa uğrayan benim aslında. Yaralıyım konuşmamalıyım aslında. Sürekli ben konuşuyorum ve ben konuşuluyorum" dedi. İlkay Buharlı, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın konu ile ilgili itirafını hatırlattı.Buharlı," Acun Ilıcalı birkaç yerde, tanıştığınız dönemde çok genç olduğunu ve eğer işin bir kabahatlisi varsa onun kendisi olduğunu açık yüreklilikle dile getirdi" dedi.

"BEN DEĞİL AMA BAŞKA BİRİLERİ BÜYÜ YAPTIRDI"

Büyü konusuna hiçbir şekilde inanmadığını söyleyen Subaşı, Zeynep Yılmaz-Acun Ilıcalı evliliğinin bitmesi için büyü yaptığı iddiasına ise "Ben değil ama başka birileri yaptı, mesajda gördüm okudum" cevabıyla kafaları karıştırdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Şeyma'nın açıklaması sosyal medyada da gündem oldu. Instagram kullanıcıları, Subaşı'nın cevabına inanmadıklarını yaptıkları yorumlarla dile getirdi.

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