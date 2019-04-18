Şeyma Subaşı, Yatak Pozuyla Sevgilisini Heyecanlandırdı!

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile olan evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Miami'ye gitti. Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Miami'deki eviyle ilgili paylaşımda bulundu.

ALEV EMOJİSİ KOYDU

Sosyetik isim yayınladığı fotoğraflardan birinde, Miami'deki eşyalarını İstanbul'a taşıdığını açıkladı. Subaşı, evdeki eşyalarını topladıktan sonra New York'taki bir otelde konaklamaya başladı. Subaşı, kaldığı lüks suit odadan fotoğrafını paylaştı. Yatakta çektiği selfie'sini yayınlayan Subaşı'na sevgilisinden yorum geldi. Guido Senia, sevgilisinin fotoğrafının altına alev emojisi koydu.

ILICALI İZİN VERMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Şeyma Subaşı'nın Palm Island'da bulunan Acun Ilıcalı'nın evine gitmek istediği ama Ilıcalı'nın Subaşı'nı eve sokmadığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Şeyma Subaşı hamile kız arkadaş Martha'da kalmaya başlamış.. Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Miami'de kızı Melisa'yla bir teknede çekilen şu videoyu yayınlamıştı.