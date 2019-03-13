Şeyma Subaşı, Suyun İçinde Bikinili Poz Paylaşıp Acun'a Nispet Yaptı

Şeyma Subaşı, Suyun İçinde Bikinili Poz Paylaşıp Acun'a Nispet Yaptı

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından cüretkar paylaşımlarına devam ediyor.

Son olarak havuzun içinden bikinili fotoğrafını paylaşan Subaşı, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" notunu düştü.

"BİKİNİLİ FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU" HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde Şeyma Subaşı için "Acun, bikinili fotoğraf paylaşma yasağı koydu" haberleri çıkmıştı.

ACUN'A NİSPET YAPTI

Şeyma'nın yapmış olduğu bu son paylaşım "Acun'a nispet yaptı" şeklinde yorumlandı.

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