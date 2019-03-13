Şeyma Subaşı, Suyun İçinde Bikinili Poz Paylaşıp Acun'a Nispet Yaptı
Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından cüretkar paylaşımlarına devam ediyor.
Son olarak havuzun içinden bikinili fotoğrafını paylaşan Subaşı, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" notunu düştü.
"BİKİNİLİ FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU" HABERLERİ ÇIKMIŞTI
Hatırlanacağı üzere, Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde Şeyma Subaşı için "Acun, bikinili fotoğraf paylaşma yasağı koydu" haberleri çıkmıştı.
ACUN'A NİSPET YAPTI
Şeyma'nın yapmış olduğu bu son paylaşım "Acun'a nispet yaptı" şeklinde yorumlandı.
YORUMLAR (53)
-
HAKTAN VE HALKTAN UTANMAYAN EDEPSİZ, SORUMSUZ, TEMBEL, BOZULAN GENÇLİK İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZİN TEMİNATI OLAMAZ. BUNLAR SADECE KENDİLERİNİN DEĞİL BAŞKALARININ DA BAŞLARINI YER.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kime ne faydası var bunların.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Karnıbahara dönmüştür ŞeymaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
bir anneye yakışmayan şeyler yapmayınCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
hayat ne garip. Bir kadın kocasını aldatıyor canından oluyor, diğeri aylık 125 bin TL ile gününü gün ediyor.Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır