Şeyma Subaşı, story atmak uğruna kızının korkusunu hiçe saydı!

06.11.2019 00:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 00:40

Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, paylaştığı son videoyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Instagram'da story atmak uğruna kızı Melisa'nın "Anne çok korkuyorum." sözlerini hiçe sayan hiçe sayan Subaşı'nın bu davranışı takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

"ANNE ÇOK KORKMAYA BAŞLADIM"

Subaşı'nın arkadaşı Selda Car'ın Instagram'da paylaştığı videoda, Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın üstü açık arabayla giderken o esnada yağmur yağdığı, Melisa'nın ise "Anne çok korkmaya başladım." dediği duyuluyor.

Şeyma Subaşı, Melisa'nın korkulu hallerine rağmen kahkaha atmaya devam ettiği ve video çektiği için sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

"BEN VE MELİSA ÇOK EĞLENİYORUZ"

Şeyma Subaşı, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Üstü açık arabada yağmur yağmış, Melisa çok korkmuş, ben de annesi olarak onu dinlememişim... Gayet komik ve aptalca bir andı. Melisa'nın orda 'korkuyorum' demesi normal, diyebilir. Ben ve Melisa çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.