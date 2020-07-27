Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak pembe mayolu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma'nın paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ve paylaştığı her fotoğrafla magazin gündeminde yer almayı başaran Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirecek gibi gözüküyor.

Şu sıralar Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilin tadını çıkaran Şeyma Subaşı, son olarak pembe mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Subaşı'nın "Modumu kendim belirlerim" notuyla ve kalp emojisiyle yaptığı paylaşımına 130 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Subaşı, geçtiğimiz günlerde de üstsüz fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına "Bu zamana kadar olan en mükemmel fotoğraf" şeklinde yorumlar yapılmıştı.