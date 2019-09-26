Şeyma Subaşı, Paris'teki bir otelin balkonunda bornozla poz verdi

Şeyma Subaşı, Paris'teki bir otelin balkonunda bornozla poz verdi

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Paris'te kaldığı bir otelin mini balkonunda bornozla poz verdi. Subaşı bu pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

26.09.2019 11:46
Şeyma Subaşı, Paris'teki bir otelin balkonunda bornozla poz verdi

Son günlerde sevgilisi Guido Senia ile ayrılık haberleriyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı bu sefer de bornozla bir pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

BORNOZLU POZ VERDİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, az önce yaptığı paylaşımda yine herkesi şaşırtmayı başardı. Zamanının büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Subaşı, şimdi de Paris'e gitti. Subaşı, son olarak kaldığı otelin mini balkonunda bornozla poz verdi. Subaşı'nın elinde kahve bardağı ile verdiği pozdaki göğüs ve bacak dekolteleri dikkat çekti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (24)

  • ACUR İNGİLİZLE BERABER GÖTÜRÜYOR:
    ezenin de şeyindeydi, harcadıkları senin benim param, bi öğrenseniz
    1 Yayından Kaldır
  • TUTARLI ADAM...:
    Bu bayan 125 bin tl nin bı kısmını sürekli gündemde kalmak için size veriyor sanırım! Bu kadar reklamını yapmanızdan bunu çıkarıyorum açıkçası. . .
    Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
  • 12345:
    EVLİ ADAMDAN ÇOCUK YAP SONRA EVLENMEK ZORUNDA BIRAK. ONUN PARASI İLE GÜNÜNÜ GÜN ET NORMALDE HARİTADA BULAMAYACAĞIN ÜLKELERE ÖZEL JETİ İLE GİT. FOTOĞRAFLARIN ALTINA TRANSLATE ^DEN ÇEVİRİ İLE İNGİLİZCE CÜMLELER YAZ MİLLETİN DİBİ DÜŞER TABİ. SENİ BİŞEY SANIYORLAR GENÇLERE KOLAY PARA KAZANMANIN YOLLARINI GÖSTERİYORSUN AMA Bİ ÖMÜR 2. KADIN OLARAK KALACAKSIN. SIRADAKİ AV KİM ACABA?
    Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
  • SİVEREKLİ:
    Bunu hergün haber yapıp gündemden düşürmeyen medyamız olduğu sürece bunun gibileri çoğalır merak etmeyin.
    Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.