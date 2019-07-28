Şeyma Subaşı'nın imza günü için istedikleri pes dedirtti!
Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan DJ Guido Senia aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın yeni çıkan kitabının imza günü için istedikleri pes dedirtti.
Şeyma Subaşı, bir AVM'de geçtiğimiz ay çıkan 'Sadece Şeyma' adlı kitabının imza gününü gerçekleştirmişti. Subaşı'nın imza günü için istekleri pes dedirtti.
"40 BİN TL BÜTÇE, VIP ARAÇ"
Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra gündeme yaptığı paylaşımlarla gelmeye devam eden Şeyma Subaşı son dönemlerde kitabıyla konuşuluyor. Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün ilk kez imza günü yapmıştı. Gerçekleşen imza gününde sevenleriyle bir araya gelen bol bol imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Şeyma Subaşı, Instagram hesabından imza gününe dair çok sayıda fotoğraf da paylaşmıştı. İmza gününün ardından ortaya atılan iddialar ise okuyan herkesi şaşırtacak cinsten oldu. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Şeyma Subaşı benzer etkinlikler düzenlemek isteyen AVM'lerden şu taleplerde bulundu: "40 bin TL bütçe, VIP araçla ulaşım, kulis." Şeyma Subaşı'nın bir isteği de etkinliğin sadece 1 saat sürmesi oldu.
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İMZA GÜNÜNDE BİR SAP VERENE BEDAVA DEMİŞTİR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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PARASIYLA BENLİGİNİ SANAT BİR MAHLUKAT BU VE BUNA PRİM VEREN BİR MEDYA VARCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Şeyma''nın kitabını okuyacağıma kızımın masal kitaplarını okurum daha iyi. .Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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yazilan yorumlara bakiyorum. argo kelimeler disinda bizim milletin cahil olmadigi kanaatine vardim. bu tür kişiliklere pabuç bırakmayan yorumlara hayran kaldım. helal olsun bilgili yeni neslimize.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Biz bunları buralara çıkartıp bu kadar şımartıyoruz maalesef, yazdığı kitapdan başka her şeye benziyor. O kadar kitap yazanların hakkını yemekten başka birşey değil. Bunları sürekli haber yaparak gündeme getirdiğiniz sürece devam eder yarında bakmışsın albüm yapmış.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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kim suçlu şeyma değil kitabını alanlarCevap Yaz 92 2 Yayından Kaldır
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etrafta çok salak olunca şaşırmamak lazımCevap Yaz 66 2 Yayından Kaldır
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imza gününde kitabı imzaladı diye ağlayan mallar olduğu sürece daha fazlasını ister. . . .Cevap Yaz 57 3 Yayından Kaldır
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bunun gibileri sanatçı diye magazin vs. överseniz kabuğunu beğenmez tabii.Cevap Yaz 49 1 Yayından Kaldır
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daha önce yazdım yine yazıyorum şeymanın kitabını alanlar geri zekalıdır. . . sakın ola yan yana gelipte muhabbbet yapmayın bu tip insanlarla.Cevap Yaz 46 1 Yayından Kaldır