Şeyma Subaşı'nın imza günü için istedikleri pes dedirtti!

Şeyma Subaşı'nın imza günü için istedikleri pes dedirtti!

Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan DJ Guido Senia aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın yeni çıkan kitabının imza günü için istedikleri pes dedirtti.

Şeyma Subaşı, bir AVM'de geçtiğimiz ay çıkan 'Sadece Şeyma' adlı kitabının imza gününü gerçekleştirmişti. Subaşı'nın imza günü için istekleri pes dedirtti.

"40 BİN TL BÜTÇE, VIP ARAÇ"

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra gündeme yaptığı paylaşımlarla gelmeye devam eden Şeyma Subaşı son dönemlerde kitabıyla konuşuluyor. Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün ilk kez imza günü yapmıştı. Gerçekleşen imza gününde sevenleriyle bir araya gelen bol bol imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Şeyma Subaşı, Instagram hesabından imza gününe dair çok sayıda fotoğraf da paylaşmıştı. İmza gününün ardından ortaya atılan iddialar ise okuyan herkesi şaşırtacak cinsten oldu. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Şeyma Subaşı benzer etkinlikler düzenlemek isteyen AVM'lerden şu taleplerde bulundu: "40 bin TL bütçe, VIP araçla ulaşım, kulis." Şeyma Subaşı'nın bir isteği de etkinliğin sadece 1 saat sürmesi oldu.

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YORUMLAR (65)

  • CHE:
    yazilan yorumlara bakiyorum. argo kelimeler disinda bizim milletin cahil olmadigi kanaatine vardim. bu tür kişiliklere pabuç bırakmayan yorumlara hayran kaldım. helal olsun bilgili yeni neslimize.
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  • YARGISIZ İNFAZ:
    Biz bunları buralara çıkartıp bu kadar şımartıyoruz maalesef, yazdığı kitapdan başka her şeye benziyor. O kadar kitap yazanların hakkını yemekten başka birşey değil. Bunları sürekli haber yaparak gündeme getirdiğiniz sürece devam eder yarında bakmışsın albüm yapmış.
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  • SER59:
    daha önce yazdım yine yazıyorum şeymanın kitabını alanlar geri zekalıdır. . . sakın ola yan yana gelipte muhabbbet yapmayın bu tip insanlarla.
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