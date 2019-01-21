Şeyma Subaşı'nın Yeni Sevgilisiyle Fotoğrafları Ortaya Çıktı!

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra magazin basınının daha da yakından takip ettiği Şeyma Subaşı'nın bir süredir adı DJ Guido Senia ile anılıyor. Genelde hep aynı karede yer alan Subaşı ve Senia, ilk kez sarmaş dolaş poz verdi.

"YAKINDA ACUN'UNDA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKAR"

Ünlü DJ'in arkadaşları tarafından paylaşılan Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı ile Guido Senia sarmaş dolaş poz verdi. Şeyma Subaşı'nın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Şeyma Subaşı'nın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Birbirinizin kırkının çıkmasını bekleseydiniz bari hemen sevgili yaptınız." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Acun'unda yakında model sevigilisiyle fotoğrafları çıkar." yorumunu yaptı.