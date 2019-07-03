Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle fotoğrafını gören Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'ya övgü yağdırdı

İlk kitabını piyasaya süren Şeyma Subaşı, yeni yaşını sevgilisi Guido Senia ile kutladı. Senia, Subaşı ile çekilen fotoğrafını paylaşarak sevgilisinin doğum gününü kutladı. İkilinin fotoğrafını gören şarkıcı Tuğba Ekinci ise Acun Ilıcalı hakkında bir paylaşım yaptı.

"ÇOK ÖZEL İNSANSIN"

Yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, "Helal olsun Acun Bey'e hep arkasında durdu eski eşinin. Yapmayan yapmaz namus iki bacak arasında değil beyinde olacak, erkekte de kadında da helal Acun Ilıcalı, insan olmak ayrı bir şey çok özel insansın" dedi.

"İYİ Kİ DOĞDUN BEBEĞİM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Guido Senia, Şeyma Subaşı ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı "İyi ki doğdun bebeğim" notuyla paylaştı.